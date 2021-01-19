عضو غرفة المنشآت الفندقية: تخفيضات في أسعار الطيران والفنادق ضمن مبادرة "شتي في مصر"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، التفاصيل المتعلقة بمبادرة "شتي في مصر" والتي بدأت منذ 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة شملت تخفيضات بأسعار الطيران والفنادق ضمن المبادرة.

وقال "بيتر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن المبادرة شملت تخفيض أسعار تذاكر الطيران من 1500 إلى 2000 جنيه.

وأضاف أن أسعار الفرد في الغرفة الثنائية في الفنادق تبدأ من 300 جنيه للشخص في اليوم شاملة الوجبات، وأعلى قيمة للفرد تصل إلى 750 شاملة الوجبات والضرائب.

وأكد أن هذه المبادرة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية التي تمثل شريان الحياة للمنشآت الفندقية خاصة مع إغلاق بعض الدول المصدرة للسياحة الطيران بها.

اقرأ أيضًا..

كشفت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تفاصيل مبادرة "شتي في مصر".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "المبادرة تستهدف الأسر والأطفال الراغبين في قضاء إجازة بأسعار مناسبة، فضلا عن الأسر المعتادة للسفر إلى الخارج"، مؤكدة أن مبادرة شتي في مصر تستهدف تنشيط السياحة الداخلية لدعم العاملين بهذا القطاع.

وأوضحت أن المبادرة شملت تخفيض أسعار تذاكر طيران الأقصر ذهاب – عودة إلى 1500 جنيه، فضلا عن تقسيم الفنادق إلى 3 فئات تبدأ من 300 جنيه للشخص في اليوم شاملة وجبتي "الإفطار والعشاء"في الأقصر وأسوان على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن مبادرة شتي في مصر انطلقت في 15 يناير، ومستمرة حتى 28 فبراير.

أخبار تهمك

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

منذ 35 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

07:01 م

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

12:10 م

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

07:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»