عضو غرفة المنشآت الفندقية: تخفيضات في أسعار الطيران والفنادق ضمن مبادرة "شتي في مصر"

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كشف بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، التفاصيل المتعلقة بمبادرة "شتي في مصر" والتي بدأت منذ 15 يناير الجاري وحتى 28 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة شملت تخفيضات بأسعار الطيران والفنادق ضمن المبادرة.



وقال "بيتر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن المبادرة شملت تخفيض أسعار تذاكر الطيران من 1500 إلى 2000 جنيه.



وأضاف أن أسعار الفرد في الغرفة الثنائية في الفنادق تبدأ من 300 جنيه للشخص في اليوم شاملة الوجبات، وأعلى قيمة للفرد تصل إلى 750 شاملة الوجبات والضرائب.



وأكد أن هذه المبادرة تعمل على تشجيع السياحة الداخلية التي تمثل شريان الحياة للمنشآت الفندقية خاصة مع إغلاق بعض الدول المصدرة للسياحة الطيران بها.



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كشفت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تفاصيل مبادرة "شتي في مصر".



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "المبادرة تستهدف الأسر والأطفال الراغبين في قضاء إجازة بأسعار مناسبة، فضلا عن الأسر المعتادة للسفر إلى الخارج"، مؤكدة أن مبادرة شتي في مصر تستهدف تنشيط السياحة الداخلية لدعم العاملين بهذا القطاع.



وأوضحت أن المبادرة شملت تخفيض أسعار تذاكر طيران الأقصر ذهاب – عودة إلى 1500 جنيه، فضلا عن تقسيم الفنادق إلى 3 فئات تبدأ من 300 جنيه للشخص في اليوم شاملة وجبتي "الإفطار والعشاء"في الأقصر وأسوان على سبيل المثال.



وأشارت إلى أن مبادرة شتي في مصر انطلقت في 15 يناير، ومستمرة حتى 28 فبراير.