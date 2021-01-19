أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أن مواجهة الجونة اليوم كانت صعبة جدا لأنه فريق قوي، مشددا على أن الأبيض كان لديه هدف واضح وهو الفوز وتصدر الدوري المصري الممتاز. 

وأضاف قاسم أن الفريق أضاع فرصا كثيرة لكنه لم يشعر بالقلق من إضاعتها حيث قدم الزمالك مباراة متوازنة على المستوى الدفاعي والهجومي.

وفاز الزمالك على الجونة بهدف ليوسف أوباما في الجولة الثامنة للدوري الممتاز ليتصدر البطولة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات.

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