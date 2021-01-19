تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية والريف المصري (فيديو)

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كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين البحوث الزراعية والريف المصري، موضحًا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع الأفقي والرأسي للمنظومة الزراعية.



وأضاف "القرش"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الزراعية تلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن، بالإضافة إلى اهتمام الرئيس والقيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الزراعة.



وأكد أن القطاع الزراعي يمثل جزء كبير من الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين، لافتًا إلى أن البروتوكول استهدف الاتفاق على محورين رأييسيين المحور الأول للتوسع الأفقي، والمحور الثاني للتوسع الرأسي، بالإضافة إلى ابتكار نظم زراعية حديثة قادرة على مواجهة الظروف والتحديات المناخية وغيرها، منوهًا بأن شركة الريف المصري هي الشركة القائمة بتوزيع أو تقديم الأراضي للمستثمرين الراغبين في الاستثمار، مؤكدًا أن وزارة الزراعة حريصة على تيسير الاستثمار في هذا القطاع الهام.



