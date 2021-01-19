نجم توتنهام واثق من رحيله إلى باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنَّه طرأت تطورات جديدة بشأن مستقبل الإنجليزي ديلي آلي نجم خط وسط توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية بأنَّ تقارير صحفية كانت قد زعمت أن توتنهام يضع عقبات مادية للسماح برحيل آلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أنَّ آلي واثق في أن توتنهام سي خضع لرغبته في النهاية وسيوافق على إعارته إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي الحالي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنَّ آلي يرتبط بعلاقة متوترة مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام مما جعل النجم الإنجليزي خارج حسابات المشاركة في المباريات في الموسم الحالي.





وأكدت الصحيفة البريطانية أنَّ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان طلب من ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي التعاقد مع آلي في الميركاتو الشتوي الحالي.



