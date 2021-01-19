خبيرة تغذية تكشف طريقة علاج "الشخير"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن "الشخير" لدى مريض السمنة أمر طبيعي جدًا، بسبب تراكم الخلايا الدهنية على القلب.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن السمنة تؤدي إلى حالة من النوم المتقطع، وعدم القدرة على النفس بصورة منتظمة، لافتة إلى أن علاج الشخير الحميد يكون من خلال خفض الوزن.

وأوضحت ان خفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية، وتناول الألياف التي تملء المعدة وتزيد من الإحساس بالشبع، مما ينعكس على تناول وجبات صغيرة، ومع مرور الوقت تصغر حجم المعدة، وبالتالي يقل الوزن.

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