خبيرة تغذية: السمنة تصيب الانسان بـ44 مرضًا



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن علاج السنمة ليست سحرًا، ولكنه أمر سهل، وفي حاجة إلى الطبيب المتخصص، مشيرة إلى ان خفض الوزن يؤدي إلى ظهور الشباب في سنهم الحقيقي.

ولفتت إلى أن السمنة مرض وتؤدي إلى الإصابة بـ44 مرضا، مشيرة إلى أن خفض الوزن بناءً على المعدلات الرياضية أمر لا تقتنع به، معقبة:" في ناس وزنها وشكلها لا يليق مع الوزن بالمعدلات الرياضية، لازم نصل إلى الوزن الذي يتناسب مع الجسم".



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتصغير حجم المعدة للوصول إلى المعدل الطبيعي، من خلال تناول وجبات صغيرة ثلاث مرات يوميًا، من خلال تناول الألياف التي تملء المعدة، وتشعر بالعطش.