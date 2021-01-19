خبيرة تغذية: السمنة تصيب الانسان بـ44 مرضًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية لتصغير حجم المعدة للوصول إلى المعدل الطبيعي، من خلال تناول وجبات صغيرة ثلاث مرات يوميًا، من خلال تناول الألياف التي تملء المعدة، وتشعر بالعطش.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن علاج السنمة ليست سحرًا، ولكنه أمر سهل، وفي حاجة إلى الطبيب المتخصص، مشيرة إلى ان خفض الوزن يؤدي إلى ظهور الشباب في سنهم الحقيقي.
ولفتت إلى أن السمنة مرض وتؤدي إلى الإصابة بـ44 مرضا، مشيرة إلى أن خفض الوزن بناءً على المعدلات الرياضية أمر لا تقتنع به، معقبة:" في ناس وزنها وشكلها لا يليق مع الوزن بالمعدلات الرياضية، لازم نصل إلى الوزن الذي يتناسب مع الجسم".

أخبار تهمك

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

أول تعليق من الزمالك بعد تصدر الدوري

منذ 38 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يطلب التعاقد مع حسام حسن

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 23 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يمدد عقدَي نجمي الريق

منذ 14 دقيقة

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

07:01 م

نجم الأهلي يطلب الرحيل في الميركاتو الشتوي

08:01 م

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

12:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»