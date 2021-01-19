"البدء في مارس".. تعرف على مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو كهربائي بالإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء عن أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع قطار أبو قير الكهربائي في شهر مارس القادم، والمشروع سيتستغرق ثلاث سنوات.

"الفجر" يقدم لك أهم المعلومات حول المشروع، كالتالي:
1. مشروع قطار أبو قير بطول ٢١.٧ كم،
2. وتكلفة ١.٧ مليار يورو
3. قطار ابو قير سيكون عبارة عت مترو عالي الكثافة
4. المسار يبدأ من أبو قير حتى محطة مصر
5. اجمالي عدد المحطات ٢٠ محطة قابلة للتعديل
6. المشروع يهدف إلي نقل ٦٠ ألف راكب ساعة إتجاه
7. حجم نقل مليون و٢٠٠ راكب في اليوم
8. الإنتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات
9. أول سنتان سيتم الانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية
10. وسنة للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري
11. المشروع يستهدف ربط الإسكندرية والعلمين مارًا ببرج العرب، ووصولا إلي السادس من أكتوبر والعين السخنة.

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