ساندي تروج لأغنيتها الجديدة "ازيك النهاردة" عبر إنستجرام

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة ساندي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ساندي منذ قليل صورة كريكاتيرية لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وشوقت متابعيها لأغنيتها الجديدة وكتبت : استنو أغنية ازيك النهاردة ، بكرة على قناتي الرسمية على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعى.

وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية أبرزها "لسة صغيرة"، "كل ما أقرب"، "حلوة جدا"، "قد التحدي"، "أحسن من كتير"، "حب".

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