وزارة التموين تكشف حقيقة حذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل أو المعاش

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ما تردد بشأن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل او المعاش.





وأكدت التموين، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لذلك، ولم يتم حذف أي مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله أو معاشه.





وأوضحت أنه تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً خلال الفترة السابقة.





ونوهت بأنه يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم اصدراها أو إضافة أفراد على بطاقات قائمة بالفعل.