تنشيط السياحة: استخدام المدونين العالميين في الترويج للمعالم المصرية يحقق نتائج جيدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السوشيال ميديا باتت لغة التواصل في العالم والجميع يستقى معلوماته من خلالها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أشهر مدوني العالم كان في ضيافة المناطق الأثرية، حيث إن المدونين العالميين الذين يزورون المناطق السياحية يعدون طريقة جديدة للترويج للمعالم المصرية.

واضاف أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هذه الطريقة في الترويج حققت نتائج جيدة، مشيرا إلى أن مؤشرات اختيار المدونين تكون مبنية على حجم التفاعل وعدد المتابعين.

واختتم رئيس هيئة تنشيط السياحة أنه يتم اختيار المروجين بعناية ودقة حتى يكون له أثر كبير على الاستثمار في مجال السياحة.

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