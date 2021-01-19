وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

إستقبلت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة.


حيث تفقد الإعلاميون الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، وإستمعوا إلى شرح حول المهام التى يضطلع بها القطاع، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار والمعلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل بشفافية مع وسائل الإعلام المختلفة، لحرصها على نقل صورة صحيحة موثقة عن الأحداث الأمنية، وإحاطة الرأى العام علمًا بجهود الوزارة فى مجال مختلف المجالات.

كما طالع الوفد التقنيات الحديثة والإمكانيات المتطورة التى تعتمد عليها منظومة الإعلام والعلاقات بالوزارة بهدف تطوير رسالة الإعلام الأمنى وإبراز الجهود التى تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية، وقد أشاد أعضاء الوفد بالمستوى التنظيمى المتطور لقطاع الإعلام والعلاقات وأعربوا عن رغبتهم فى الإستفادة من خبراته فيما يتصل برصد وتحليل الأخبار الأمنية المنشورة فى وسائل الإعلام المختلفة فضلًا عن كيفية تنفيذ البرامج الإعلامية الهادفة لرفع الوعى الأمنى لدى المواطنين.
وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة إطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة، فى شتى مجالات العمل الأمنى، كما قاموا بزيارة مكتبة المركز التى تضم العديد من الدراسات الأمنية.
كما قام الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددًا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الإنفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"
وزارة الداخلية تستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة "صور"

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعة و 19 دقيقة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عمره 12 سنة.. تعرف على منافس الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

الزمالك يقهر الجونة ويعتلى صدارة الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ نصف ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

قبل صدام الأهلي والدحيل.. تاريخ مواجهات العرب في كأس العالم للأندية (تقرير)

منذ 38 دقيقة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصطدم بالدحيل في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

05:31 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

03:59 م

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»