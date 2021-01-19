أسعار خيالية لـ الطيران والفنادق.. تفاصيل مبادرة "شتي في مصر" (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:01 م
داليا الحسين
كشفت الدكتور غادة والي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تفاصيل مبادرة "شتي في مصر".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "المبادرة تستهدف الأسر والأطفال الراغبين في قضاء إجازة بأسعار مناسبة، فضلا عن الأسر المعتادة للسفر إلى الخارج"، مؤكدة أن مبادرة شتي في مصر تستهدف تنشيط السياحة الداخلية لدعم العاملين بهذا القطاع.

وأوضحت أن المبادرة شملت تخفيض أسعار تذاكر طيران الأقصر ذهاب – عودة إلى 1500 جنيه، فضلا عن تقسيم الفنادق إلى 3 فئات تبدأ من 300 جنيه للشخص في اليوم شاملة وجبتي "الإفطار والعشاء"في الأقصر وأسوان على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن مبادرة شتي في مصر انطلقت في 15 يناير، ومستمرة حتى 28 فبراير.

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