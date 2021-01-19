موعد مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل، وأسفرت عن مواجهة فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في الدور الأول من البطولة.

وستقام مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية على أن يواجه الفائز من المباراة، فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي للبطولة العالمية.

بينما يواجه فريق تيجريس المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في الرابع من شهر فبراير أيضًا، والفائز منهما يلتقي مع بطل أمريكا الجنوبية والتي لم تتحدد هويته حتى الآن حيث انحصرت المنافسة على اللقب بين فريقي بالميراس وسانتوس البرازيليين.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قرر إقامة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 6 أندية بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي من البطولة بسبب اجراءات الحجر الصحي في نيوزلندا لمواجهة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد الاهلي الدحيل الأهلي أولسان

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصطدم بالدحيل في كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لتحصين نجم القلعة البيضاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

عمره 12 سنة.. تعرف على منافس الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 6 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ أقل من ساعتين

قبل صدام الأهلي والدحيل.. تاريخ مواجهات العرب في كأس العالم للأندية (تقرير)

منذ 36 دقيقة

الزمالك يقهر الجونة ويعتلى صدارة الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الدحيل القطري ضد أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

الكشف عن موعد قرعة كاس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

تعرف على الفرق المشاركة بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

رقم مونديالي (2).. كريستيانو رونالدو يتربع على عرش هدافي كأس العالم

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على الفرق المشاركة في مونديال الأندية بجانب الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

05:31 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

03:59 م

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

05:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»