نائب يكشف تفاصيل جلسة أسامة هيكل داخل مجلس النواب (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن جلسة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام في مجلس النواب اليوم، كانت تتميز بالصراحة والمكاشفة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم الحديث مع وزير الدولة للإعلام عن الدراما التي تم إنتاجها باستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم الحديث مع أسامة هيكل حول علاقته مع الإعلاميين والإعلام الوطني وكذلك كيفية إدارته للإعلام الوطني ومواجهته للإعلام المضاد.

ولفت إلى أنه تم اقتراح تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث صحة المناقشات والردود التي تحدث بها أسامة هيكل.

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