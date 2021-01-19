محافظ الإسكندرية يتفقد المسار الابتدائي لمشروع "مترو أبو قير"



كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بوضع خطة بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية للاستفادة من إقامة محاور عرضية وطولية للربط بين طريق الكورنيش ومحور المحمودية.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للانفاق وزارة النقل، محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلي المكاتب الاستشارية التابعة لوزارة النقل، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.



تفقد اليوم الثلاثاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المسار الإبتدائي لمشروع "مترو أبو قير"، للمعاينة على الطبيعة للمسار تمهيدًا لبدء إطلاق المشروع فى مارس ٢٠٢١، والتأكد من كافة التجهيزات والإجراءات وحل أي عقبات قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ مع ممثلي وزارة النقل، للوقوف علي البرنامج الزمني وجميع الإجراءات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبو قير بطول ٢٣ كم وتكلفة ١.٧ مليار يورو.وخلال الجولة؛ أكد الشريف أنه بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والجهات المعنية سيتم وضع حلول مناسبة، وطرق بديلة للقضاء على أي مشكلة مرورية قد تواجههنا خلال فترة تنفيذ المشروع.