هاجر الشرنوبي تهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على تهنئة صديقتها الفنانة مي عز الدين بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم التاسع عشر من يناير.

ونشرت هاجر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : عيد ميلاد سعيد لأحلى وأجمل بنت في الدنيا.. بحبك يا ميوش.

يشار أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه في إطار 35 حلقة، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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