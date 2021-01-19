عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا شديد اللهجة، منوهة بأن العالم على شفا فشل أخلاقي كارثي فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن أسلوب "أنا أو لا" الذي تتبعه الدول الغنية لا يجعل الأكثر ضعفًا وفقرًا في العالم في خطر في حسب ولكنه ينعكس على الكل.

وأكد أن حجب لقاح كورونا عن الدول الفقيرة لن يؤدي إلى القضاء على فيروس كورونا، بل يؤدي إلى تطويل أمده.

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