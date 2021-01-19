وكيل "حقوق النواب" يطالب بزيادة عدد طلاب كليات الطب (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزيري التعليم العالي والدولة للإعلام، استعرضا برنامج عمل الوزارتين أمام أعضاء مجلس النواب.

وتابع أبو العلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "البحث العلمي من أهم المحاور التي تناولها عدد من النواب بالبرلمان"، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي طمأن النواب على التجارب ما قبل الإكلينيكية للمصل المصري ضد كورونا.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب "سألت وزير التعليم العالي عن أسعار تحاليل بي سي آر، كما طالبت بأهمية حدوث تناوب بين أستاذة الطب في الجامعات لانتدابهم في مستشفيات وزارة الصحة في ظل أزمة كورون"، مشيرا إلى أنه طالب بزيادة عدد طلاب كليات الطب، نظرا للاحتياج إلى عدد كبير من الأطباء خاصة بمنظومة التأمين الصحي.

وأكمل "اقترحت تعاقد الجامعات الخاصة مع مستشفيات خاصة لتدريب طلاب الطب، بدلا من اشتراط ضرورة امتلاك الجامعة لمستشفى خاصة".

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