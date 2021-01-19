استعلم بالرقم القومي عن منحة العمالة غير المنتظمة × 8 خطوات





يبحث العديد من المواطنين عن موعد صدور منحة العمالة غير المنتظمة 2021، التي يتم صرفها بناء على ما أكدته وزارة القوى العاملة للمواطنين، حيث تم صرف مبلغ 1500 جنيه للمرحلة الأولى التي تضمن ثلاث أشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر.





ومن هنا نستعرض خلال السطور التالية طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي إلكترونيا في المنزل نظرا لتفشي فيروس كورونا في البلاد.





وعن خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

- اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

- كتابة الرقم القومي.

- إدخال رقم طلب صرف المنحة.

- اكتب رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

- حدد المحافظة التابع لها.

- قم بإدخال الرمز التأكيدي.

- انقر على استعلم الآن.





كما يمكن الاستعلام عنها تليفونياً عن طريق الاتصال على رقم 142 أو إرسال رسالة عليه تحتوى على الرقم القومي.





استعلم بالرقم القومي عن منحة العمالة غير المنتظمة × 8 خطوات