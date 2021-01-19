الأحوال الجوية تلغى مؤجلات القسم الثالث بالإسكندرية
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:38 م
إسلام عودة
تسببت الأحوال الجوية الممطرة التى تعانى منها محافظة الإسكندرية فى إلغاء مباريات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم .
وكان من المقرر اليوم إقامة مباراتى مركز شباب المعمورة مع مركز شباب القبارى و دلفى مع الترام قبل أن يتم الغاؤهما لسوء حالة أرضية الملاعب .
و بذلك يظل تترتيب المجموعة الحادية عشر كالآتى :
1 - المجد 17 نقطة
2 - نهضة العامرية 16 نقطة
3 - إسكندرية للبترول 15 نقطة
4 - الترام 14 نقطة
5 - مركز شباب العبور 13 نقطة
6 _ مركز شباب المعمورة 12 نقطة
7 - بدر 12 نقطة
8 _ م ش إيتاى البارود 10 نقاط
9 - م ش حوش عيسى 10 نقاط
10 - م ش القبارى 9 نقاط
11 - م ش الدلنجات 8 نقاط
12 - رشيد 7 نقاط
13 - غزل كفر الدوار 7 نقاط
14 - مياه البحيرة 6 نقاط
15 - م ش كفر بولين 5 نقاط
16 - دلفى 1 نقطة