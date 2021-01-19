الأحوال الجوية تلغى مؤجلات القسم الثالث بالإسكندرية

تسببت الأحوال الجوية الممطرة التى تعانى منها محافظة الإسكندرية فى إلغاء مباريات المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث لكرة القدم .





وكان من المقرر اليوم إقامة مباراتى مركز شباب المعمورة مع مركز شباب القبارى و دلفى مع الترام قبل أن يتم الغاؤهما لسوء حالة أرضية الملاعب .





و بذلك يظل تترتيب المجموعة الحادية عشر كالآتى :





1 - المجد 17 نقطة

2 - نهضة العامرية 16 نقطة

3 - إسكندرية للبترول 15 نقطة

4 - الترام 14 نقطة

5 - مركز شباب العبور 13 نقطة

6 _ مركز شباب المعمورة 12 نقطة

7 - بدر 12 نقطة

8 _ م ش إيتاى البارود 10 نقاط

9 - م ش حوش عيسى 10 نقاط

10 - م ش القبارى 9 نقاط

11 - م ش الدلنجات 8 نقاط

12 - رشيد 7 نقاط

13 - غزل كفر الدوار 7 نقاط

14 - مياه البحيرة 6 نقاط

15 - م ش كفر بولين 5 نقاط

16 - دلفى 1 نقطة