الأحوال الجوية تلغى مؤجلات القسم الثالث بالإسكندرية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
تسببت الأحوال الجوية الممطرة التى تعانى منها محافظة الإسكندرية فى إلغاء مباريات المجموعة الحادية عشر  بالقسم الثالث لكرة القدم .

وكان من المقرر اليوم  إقامة مباراتى مركز شباب المعمورة مع مركز شباب القبارى و دلفى مع الترام قبل أن يتم الغاؤهما لسوء حالة أرضية الملاعب . 

و بذلك يظل تترتيب المجموعة الحادية عشر  كالآتى : 

1 - المجد 17 نقطة 
2 - نهضة العامرية 16 نقطة 
3 - إسكندرية للبترول 15 نقطة 
4 - الترام 14 نقطة 
5  - مركز شباب العبور 13 نقطة 
6 _ مركز شباب المعمورة 12 نقطة 
7 - بدر 12 نقطة 
8 _ م ش إيتاى البارود 10 نقاط 
9 - م ش حوش عيسى  10 نقاط 
10 - م ش القبارى 9 نقاط 
11 - م ش الدلنجات 8 نقاط 
12 - رشيد 7 نقاط 
13 - غزل كفر الدوار 7 نقاط 
14 - مياه البحيرة 6 نقاط 
15 - م ش كفر بولين 5 نقاط 
16 - دلفى 1 نقطة

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