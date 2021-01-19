مكاسب أسواق المال الإماراتية تتجاوز 52 مليار درهم خلال جلستين

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
تجاوزت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال الإماراتية 52 مليار درهم خلال جلستين بعدما واصلت اليوم صعودها القوي، وسط تدفق المزيد من سيولة المحافظ الأجنبية والمحلية مما قفز بقيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 1.45 مليار درهم .

ومع ارتفاع وتيرة التحسن في أداء الأسواق المالية التي باتت وجهة للعديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية فقد نجحت مؤشراتها العامة بتخطي حواجز مقاومة جديدة بحسب ما تظهره معطيات التحليل الفني، مما مهد الطريق أماهها لتحقيق المزيد من الاختراقات خلال الأيام القادمة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قفز بنسبة 3.14% بالغا مستوى 5661 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ فترة طويلة، من جانبه ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى 2753 نقطة بزيادة نسبتها 1 % تقريبا بالمقارنة مع اليوم السابق.

وجاء الدعم الأكبر لسوق العاصمة من سهم اتصالات الذي ارتفع بالحد الأعلى المسموح به يوميا مغلقا عند 20.80 درهم وسط تداولات مكثفة تجاوزت قيمتها 280 مليون درهم، كما شهد سهم بنك أبوظبي التجاري المزيد من النشاط بالغا مستوى 6.66 درهم .. وصعد سهم الامارات لقيادة السيارات إلى 14 درهما و رأس الخيمة العقارية إلى 61 فلسا.

وفي سوق دبي المالي قاد سهم اعمار العقارية النشاط قافزا إلى 4.13 درهم، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 130 مليون درهم، وتبعه في نفس الاتجاه سهم إعمار مولز إلى 1.95 درهم .. وسجل سهم الاتصالات المتكاملة صعودا بالحد الأعلى بالغا 6.69 درهم وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي الى 5.08 درهم .

يشار الى أن مكاسب القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة في سوق العاصمة تجاوزت خلال جلسة اليوم 26.7 مليار درهم فيما سجلت بقية المكاسب لصالح سوق دبي المالي.

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