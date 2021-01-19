5 نصائح لتقوية مناعة الأطفال وحمايتهم من الأمراض

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
محمد عوده
فى ظل تفشى الموجة الثانية من جائحة كورونا، بمختلف دول العالم، عطفا على الموجة الأولى، التى بدأت فى الظهور لأول مرة بالصين، خلال شهر مارس الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية الدول، مخلفة ما يربو على 95 مليون حالة إصابة، ونحو من مليوني ونصف المليون حالة وفاة، تشتد الحاجة إلى التمسك بتطبيق الإجراءات الاحترازية، التى من شأنها أن تمنع انتقال العدوى من شخص لآخر، وبالتالى يمكن السيطرة على الفيروس، والحد من انتشاره.

ومع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال، خلال الموجة الثانية من الجائحة، تبدوا علامات القلق والخوف لدى الأهالى وأولياء الأمور، من أن يصاب أطفالهم بالفيروس، وبالتالى تلجأ الأسر إلى العمل على تعزيز جهاز المناعة لدى أطفالهم، بشتى الطرق.

ويتساءل الكثير من الناس عن طرق تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال، وهو ما أوضحته وزارة الصحة والسكان، فى إطار حملاتها التوعوية التى تدشنها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" نصائح وزارة الصحة والسكان، لتقوية جهاز المناعة عند الأطفال:

- التقليل من تناول السكريات، والمشروبات الغازية.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية للأطفال بشكل منتظم، عن طريق غسل الأسنان، والاستحمام، وغسل اليدين بشكل جيد.

- شرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم.

- عدم الإفراط فى تناول المضادات الحيوية، مع عدم إعطائها للطفل إلا تحت إشراف الطبيب.

- إبعاد الأطفال عن أى مدخنين، لأن التدخين السلبى يؤثر على مناعة الطفل.



إحصائيات كورونا فى مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 123 ألفا، و491 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، أنه تم تسجيل 878 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 157 ألفا، و275 حالة، من ضمنهم 123 ألفا، و491 حالة تم شفاؤها، و8638 حالة وفاة.

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