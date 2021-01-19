رابط مباشر.. اعرف الطريقة الصحيحة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:22 م
بوابة الفجر
رابط مباشر.. اعرف الطريقة الصحيحة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

كشف وزير التموين الدكتور علي مصيلحي عن إضافة المواليد على بطاقات التموين للفئات الأكثر احتياجا للدعم، منهم العمالة غير المنتظمة وأصحاب معاشات تكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات.

وتبحث هذها لفئات عن دعم الحكومة المقدم للمساعدة في معيشتهم؛ حيث يتم صرف السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق بقيمة 50 جنيها لكل فرد في بطاقة التموين شهريا.

وقد ازداد البحث لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين، ومن هنا نقدم لكم 
اضافة المواليد على بطاقة التموين والطريقة الصحيحة عبر بوابة مصر الرقمية.

اضافة المواليد على بطاقات التموين
- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).
- يقوم المواطن باختيار خدمات التموين.
- يتم اختيار إضافة مواليد جدد.
- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.
- تعرض كافة البيانات التموينية الخاصة بالمواطن والتي تشمل الاسم الرباعي والعنوان وأرقام الهاتف.
- يقوم المواطن بقراءة كافة الشروط والأحكام والضغط على المربع الخاص بالموافقة على الشروط والأحكام.
- يتم تفعيل البطاقة التموينية بدون سداد أي مصروفات.

رابط مباشر.. اعرف الطريقة الصحيحة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2021

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