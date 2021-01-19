فيروس كورونا يضرب بنفيكا البرتغالي

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة عدد كبير من لاعبيه ومنتسبيه بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح بنفيكا أن من بين المصابين بالعدوى لاعب المنتخب الألماني لوكا فالدشميت.





وأظهرت الاختبارات إصابة 17 عنصرا في بنفيكا بفيروس كورونا، من بينهم خمسة لاعبين.





ومن المقرر أن يلتقي بنفيكا مع سبورتينج براجا غدا الأربعاء في كأس الدوري البرتغالي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المباراة والمباريات الأخرى المقبلة للفريق ستقام كما هو مقرر لها أم لا.



