قبل صدام الأهلي والدحيل.. تاريخ مواجهات العرب في كأس العالم للأندية (تقرير)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أسفرت قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت اليوم الثلاثاء، في العاصمة السويسرية "زيورخ"، عن مواجهة قوية لفريق الأهلي (بطل إفريقيا) ضد فريق الدحيل القطري (ممثل الدولة المستضيفة)، في الدور الثاني من منافسات البطولة والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 وحتى 11 فبراير المقبل.
ويواجه الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري، فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية 6 مواجهات عربية خالصة في نسخها الماضية قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والدحيل القطري في النسخة الجديدة للبطولة،  وتفوق "عرب آسيا" بـ 5 انتصارات، مقابل انتصار وحيد لـ"عرب إفريقيا" في مواجهاتهما المباشرة بالمونديال.

وسبق لفريق الأهلي المصري خوض مواجهة عربية وحيدة في كأس العالم للأندية وذلك ضد فريق اتحاد جدة السعودي عام 2005 وخسر الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية:-

 الرجاء المغربي VS النصر السعودي:

أول صدام عربي في بطولة كأس العالم للأندية كان في نسخة البطولة عام 2000 بالبرازيل، وجمع بين فريقي الرجاء المغربي والنصر السعودي في الدور الأول للبطولة، وانتهت المباراة بفوز بطل السعودية 4 – 3.

- الأهلي المصري VS الاتحاد السعودي:

اصطدم فريق الأهلي المصري بنظيره اتحاد جدة السعودي في افتتاح نسخة مونديال الأندية عام 2005 باليابان، وخسر المارد الأحمر وقتها بهدف دون مقابل سجله "محمد نور" نجم الاتحاد.

- الترجي التونسي VS السد القطري:

ثالث المواجهات العربية في مونديال الأندية كانت في نسخة البطولة عام 2011 في مباراة جمعت الترجي التونسي، والسد القطري في الدور الثاني للبطولة، وانتهت المباراة بفوز بطل آسيا بنتيجة 2-1، وتأهل لنصف النهائي ولكن خسر أمام برشلونة 4-0، وحصد المركز الثالث على حساب فريق كاشيوا ريسول الياباني.

- الترجي التونسي VS العين الإماراتي:

مواجهة عربية جديدة جمعت الترجي التونسي والعين الإماراتي في بطولة كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات، وفاز الفريق الآسيوي ايضًا بنتيجة 3-0، ووصل للمباراة النهائية لكن خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1.

- الهلال السعودي VS الترجي التونسي:

صدام عربي جديد جمع بين الهلال السعودي والترجي التونسي في الدور الثاني من النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية عام 2019، وفاز بطل السعودية بهدف دون مقابل.

- السد القطري VS الترجي التونسي:

آخر المواجهات العربية في بطولة كأس العالم للأندية جمعت بين السد القطري والترجي التونسي في مباراة تحديد المركز الخامس بالنسخة الماضية للبطولة، وفاز بطل إفريقيا بنتيجة 6 – 2.

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