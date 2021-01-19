شريف حلمي ينعى وفاة مها الشناوي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعى الفنان شريف حلمي، وفاة الدكتورة مها الشناوي من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "حلمي" قائلا: "انا لله وانا اليه راجعون
رحلت اجمل وارق اخت لم تلدها امي
رحلت الرقيقة د مها الشناوي
رحلت عشرة سنوات طويلة لم ار منها سوى الخير والحب والاخلاص
رحلت د مها الشناوي زوجة صديق السنين د خالد بهجت رحلت ام اجمل مصطفى بهجت. الذي تربي وكبر بيننا
كانت مها رقيقة مبتسمة دائما متفائلة صبورة
مثلنا سويا في اكثر من مسلسل
ودرست لاولادي في اكاديمية الفنون
حزين لفراقك
حزين انني لم اسمع صوتك منذ اكثر من شهر
حزين اني مش هشوفك تاني في معهد السينما او في الاوبرا او في عرض خاص لاي فيلم او مسرحية
الله يرحمك ويغفرلك ويجعلك من اهل الجنة
اللهم بدل سيئاتها -ان وجدت- الى حسنات
اللهم ارها مقعدها في الجنة برفقة الصديقين والشهداء
اللهم صبر زوجها وابنها وعوضهما خيرااااا يا رب العالمين
د مها لن ننساكي ولن انسى حنانك معي ومع امثالي من اصدفءك الكثيرون
ودعائي لك لن ينقطع في اي صلاة وفي اي وقت
الله يرحمك.
انتم السابقون ونحن الاحقون
البقاء لله يا مصطفى يا اكتر واحد كانت بتحبك
البقاء لله يا رفيق رحلتها يا دكتور خالد واشهد امام الله انك لم تقصر يوما في رعايتها وكنت دائما تحوطها بالحب والرعاية لقد كانت قصتهما قصة حب جميلة فعلا
قصة حب مليئة بالاهتمام والاحترام والاخلاص
اشهد الله انك كنت تحرص على سعادتها اكتر من اي شيء اخر
واخيرا لن ننساكي وسنتلقى بك في الجنة انشاء الله يا دكتورة. ولتبقى في رعاية الله ورحمته والى الملتقى".

يذكر أن الدكتورة مها الشناوي، رحلت عن عالمنا صباح اليوم وذلك عقب معاناتها مع مرض السرطان.

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