فوز الألومنيوم علي اهلي المنشأة بثنائية في كاس مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


نجح فريق نادي الألومنيوم، بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني للفريق، في الفوز علي فريق نادي اهلي المنشأة بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الالومنيوم، ضمن مواجهات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كاس مصر.

تقدم الألومنيوم في نهاية الشوط الاول عن طريق مؤمن بدوي، ثم اضاف مراد صبري الهدف الثاني للالومنيوم في الدقيقة 34 زمن الشوط الثاني، الذي شهد الدفع بعدد من الناشئين ومن لم يشاركو في مباراة الفريق الاخيرة امام الشرقية للدخان.

يذكر ان فريق الألومنيوم يحتل المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، برصيد16 نقطة، ويلاقي فريق مركز شباب سمسطا يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، بملعب الألومنيوم

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