مسلسل ضربة معلم.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:17 م
مسلسل ضربة معلم
مسلسل ضربة معلم
تصدر مسلسل ضربة معلم الحلقة الجديدة تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظيت الحلقة الجديدة بمتابعة آلاف المشاهدين، ومن هنا ننشر لكم مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة، وترددها في السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم والإعادة
ويتم عرض مسلسل ضربة معلم على مجموعة قنوات CBC الفضائية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

كما يعرض المسلسل على قناة cbc دراما، في الساعة 11:00 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى الساعة 5:00 Am، والمرة الثانية في تمام الساعة 2:00 Pm.

ولمعرفة تردد قناة  سي بي سي، لمشاهدة حلقات ضربة معلم للنجم محمد رجب إليكم التالي:

التردد: 11758
الاستقطاب: رأسي
معامل تصحيح الخطأ:5/6
معدل الترميز:27500.
القمر الصناعي: نايل سات.

ومسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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