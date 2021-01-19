برلمانية: السيسي وملك الأردن توافقت رؤيتهما على إيجاد تسويات سياسية لأزمات دول المنطقة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قالت النائبة رانية الجزايرلى، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأردن، تأتى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتأكيدًا للروابط المُتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستند إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.

وأضافت رانية، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن المباحثات التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، ناقشت سبل التعاون بين البلدين الأشقاء في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بتطورات القضية السورية والليبية واليمنية والعراقية، ومناقشة سبل آليات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف.

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، توافقت رؤيتهما بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وتقويض خطر الإرهاب والتطرف، بما يستعيد الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

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