محافظ الفيوم يتفقد أعمال تغطية بحر دار الرماد لإنشاء محور مروري جديد

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تغطية بحر دار الرماد، لإنشاء محور مروري جديد لربط شارع النبوى المهندس بشارع جمال عبد الناصر، للتخلص من الاختناقات المرورية وتيسير حركة السير بمنطقة المسلة وشارع النبوي المهندس، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية التى يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد، كمحور مروري هام، واستمع لشرحٍ وافٍ من المهندس القائم على تنفيذ المشروع، حول طبيعة الأعمال ومراحل التنفيذ، موجهًا بوضع ساتر معدني على جانبي الأعمال الجاري تنفيذها حفاظًا على سلامة المواطنين.



وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ وجه المسئولين عن تنفيذ المشروع بضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ كافة الأعمال الانشائية وفقًا للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة، موضحًا أن أعمال تغطية بحر دار الرماد، تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد وصولًا لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى 1 كم، وعرض 24 متر، فضلًا عن رصف 2،5 كم متر إمتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية بميدان المسلة أحد أهم ميادين المحافظة.



ووجه "الأنصاري" المقاول المسئول عن تنفيذ الأعمال، بعمل لافتة معدنية كبيرة الحجم يتم وضعها عند بداية المشروع، تحمل شكل المحور المروري الجديد، ومدة تنفيذ المشروع، ومراحل التنفيذ، لافتًا إلي أنه تم توفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال خلال العام المالي الحالي بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.