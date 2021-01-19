موسيماني يعقد جلسة لحسم قائمة المونديال

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
يعقد موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لجنة التخطيط بالمارد الأحمر خلال الساعات القادمة لحسم القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

وكان الأهلي قد أرسل القائمة الأولية للاتحاد الدولي والتي شملت 25 لاعبا على أن يتم تقليصها إلى 23 لاعب فقط.

وأسفرت القرعة مساء اليوم عن مواجهة الأهلي الأولى أمام الدحيل القطري باللقاء الافتتاحي للمارد الاحمر.

وتعادل الأهلي سلبيا مع البنك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

منذ أقل من ساعة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يصطدم بالدحيل في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

الزمالك يتحرك لتحصين لنجم القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عمره 12 سنة.. تعرف على منافس الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية

منذ 39 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

عاجل.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية كاملة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

05:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

03:59 م

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»