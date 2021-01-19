زعيم حزب المستقبل التركي يتوقع نهاية أردوغان على يد حلفاؤه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
وكالات

قال زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخضع لـ "وصاية" عسكرية انقلابية، متوقعاً "القضاء عليه" قريباً من قبل الفصيل الذي يسيطر عليه.

 

ونقل موقع "أحوال تركية" عن داود أوغلو في تصريحات لتلفزيون قرار التركي، أن دولت بهجلي حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف وشريكه الأصغر في الائتلاف يعيقه.

 

 

وقال داود أوغلو إن "أردوغان يخضع حالياً لوصاية بقايا 28 فبراير(شباط)"، في إشارة إلى انقلاب  1997، والذي قيل إنه كان مدفوعاً بخوف الجيش العلماني من حكم العدالة والتنمية وأجندة نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه، سلف حزب العدالة والتنمية.

 

وتابع قائلاً: "إني أحذر من القضاء على السيد أردوغان قريباً، والسيد أردوغان عند مفترق طرق، سيكون من الصعب جداً عليه الفوز في الانتخابات مع تحالف الشعب"

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