عاجل.. بيريز يتحدى زيدان وينصف المنبوذ

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن تجديد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني ثقته في واحد من المنبوذين في الملكي وذلك في تحدي واضح للمدير الفني زين الدين زيدان.









وعلى الرغم من أن موقع ديفينسا سينترال الإسباني أكد أن زيدان قد فقد الرغبة في إشراك هازارد أساسياً بعد المستوى المخيب للآمال والذي ظهر عليه في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني ضد أتلتيك بيلباو وعدم قدرته على قيادة الفريق للمباراة النهائية.









إلى أن بيريز نقل ثقته الكاملة في البلجيكي الأمر الذي يمهد إلى وقوع خلاف كبير بين رئيس النادي والمدير الفني خلال الفترة القليلة المقبلة فيما يخص تدخل بيريز في إختصاصات زيزو.



