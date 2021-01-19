سلبية عينات 9 أطفال وخروجهم من مستشفى الأطفال التخصصي ببنها

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أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سلبية عينات 9 أطفال اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى على مرحلتين، أخرهم خروج 4 أطفال اليوم بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.



وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال حالتهم مستقرة، وخرجوا اليوم، مشيرًا إلى أن من بينهم طفل رضيع عمره 4 شهور، كان محجوز أيضا بالمستشفى.



يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي، خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.