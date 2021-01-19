سلبية عينات 9 أطفال وخروجهم من مستشفى الأطفال التخصصي ببنها
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:58 م
محمد ضوه
أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، سلبية عينات 9 أطفال اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من المستشفى على مرحلتين، أخرهم خروج 4 أطفال اليوم بعد أن أثبتت مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.
وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال حالتهم مستقرة، وخرجوا اليوم، مشيرًا إلى أن من بينهم طفل رضيع عمره 4 شهور، كان محجوز أيضا بالمستشفى.
يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي، خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.
وأضاف المصدر الطبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الأطفال حالتهم مستقرة، وخرجوا اليوم، مشيرًا إلى أن من بينهم طفل رضيع عمره 4 شهور، كان محجوز أيضا بالمستشفى.
يذكر أن مستشفى بنها للأطفال التخصصي، خصص الدور الثاني بها كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة، منوهًا بأن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.