قبل الدحيل القطري.. حكاية مواجهة عربية وحيدة للأهلي في مونديال الأندية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أسفرت قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في دولة قطر خلال شهر فبراير المقبل، عن مواجهة فريق الأهلي مع نظيره الدحيل القطري في الدور الثاني من البطولة العالمية.

ويلتقي الفائز من الأهلي والدحيل القطري، مع فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتعد هذه المشاركة السادسة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بعد مشاركته في البطولة أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، وكان أفضل انجازاته بالبطولة العالمية في نسخة البطولة عام 2006، حيث نجح الفريق الأهلاوي بقيادة مدربه مانويل جوزيه في التتويج بالميدالية البرونزية.

ويطمح الأهلي للوصول إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية والمنافسة على لقب البطولة في ظل وجود جهاز فني على أعلى مستوى ومجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة.

وسبق وخاض فريق الأهلي مواجهة عربية وحيدة خلال مشاركاته السابقة في بطولة كأس العالم للأندية، وكانت ضد فريق اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي للبطولة عام 2005 والتي أقيمت في اليابان، وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد، والتقى بعدها مع سيدني الاسترالي وخسر أيضًا 2-1 وحصل على المركز السادس.

ويلتقي فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع تيجريس أونال المكسيكي في الدور الثاني بالبطولة، ويواجه الفائز منهما بطل أمريكا الجنوبية والتي لم تتحدد هويته حتى الآن (سانتوس أو بالميراس).

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