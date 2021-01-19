تقرير يفضح الدور الخطير الذي يلعبه "النجيفي" في العراق لصالح تركيا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
وكالات

هناك أسباب عدة تجعل السياسي العراقي أسامة النجيفي مؤيد لإعادة إحياء جماعة الإخوان بالعراق وهي أن أسامة النجيفي  ذو الخلفيات الحزبية  التي لها صلة بالإخوان المسلمين، وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة التركي بمصالح اقتصادية ، له علاقة قوية بالجماعة فترشح على قوائمه شغل منصب وزير الصناعة عام 2005.

 

كما يلعب أسامة النجيفي دورا في تمكين تركيا داخل العراق و يعد بمثابة الحارس الأمين للمصالح التركية في محافظة نينوى العراقية، ويساعد أنقرة في أهدافها الطامحة في السيطرة على محافظة نينوى و يتحرك لحشد الضغوط على الكاظمي كي يتغاضى عن التصعيد التركي ضد العراق و يستعين بالزعيم الكردي مسعود البارزاني لمضاعفة الضغوط على الكاظمي.

 

وحذرت اذاعة ” صوت العراق ” من دور خطير تلعبه تركيا الان ضد العراق، و اتهمت اذاعة صوت العراق التي تبث من بغداد ، الرئيس التركي اردوغان بانه يقود بنفسه تنفيذ هذا المشروع .

 

وقالت اذاعة صوت العراق : كما ان اردوغان تحول الان لينفذ ذات المشروع الارهابي ، في العراق بعدما كانت المخابرات التركية ومنذ سقوط صدام عام 2003 تنفذ استراتيجية وسياسات طائفية ودعم سياسيين طائفيين مثل اسامة النجيفي والحزب الاسلامي الذي يمثل جناح حزب الاخوان المسلمين في العراق

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