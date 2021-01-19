لدعم دور المرأة في العمل القضائي.. عدد من مستشارات النيابة الإدارية يمثلونها أمام مجلس الدولة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
قامت مجموعة من عضوات النيابة الإدارية خلال الأسبوع الجاري، بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأدييي أمام المحاكم التأدييية بمجلس الدولة، بمحافظات مصر المختلفة.

يأتي ذلك إستمرارا للسياسة التي ينتهجها السيد المستشارعصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي، وهن كل من المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق - أمام المحكمة التأديبية بأسيوط، والمستشارة سهير فتحي إبراهيم أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، المستشارة سارة سالم جمعة، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، هي أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية فى مباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة بمحافظات
الصعيد والوجه القبلي. 

وبهذا يصبح إجمالى عدد السيدات اللاتى قمن بمباشرة الادعاء التأدييي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الأن اثنى عشرة سيدة.

ومن الجدير بالذكر، أن النيابة الإدارية تبشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقا لأحكام القانون.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
لدعم دور المرأة في العمل القضائي.. عدد من مستشارات النيابة الإدارية يمثلونها أمام مجلس الدولة
لدعم دور المرأة في العمل القضائي.. عدد من مستشارات النيابة الإدارية يمثلونها أمام مجلس الدولة
لدعم دور المرأة في العمل القضائي.. عدد من مستشارات النيابة الإدارية يمثلونها أمام مجلس الدولة
لدعم دور المرأة في العمل القضائي.. عدد من مستشارات النيابة الإدارية يمثلونها أمام مجلس الدولة
لدعم دور المرأة في العمل القضائي.. عدد من مستشارات النيابة الإدارية يمثلونها أمام مجلس الدولة
لدعم دور المرأة في العمل القضائي.. عدد من مستشارات النيابة الإدارية يمثلونها أمام مجلس الدولة

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