هل تم إلغاء تحديث تطبيق "واتس أب" ؟ .. خبير أمن معلومات يوضح

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كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، حقيقة إلغاء تحديث تطبيق الواتس آب.



وأوضح "حجاج"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن شركة "فيس بوك" المالكة لتطبيق "واتس آب" لم تقوم بإلغاء تحديثات الواتس آب وإنما قامت بتأجيلها من 8 فبراير وحتى 15 مايو المقبل؛ نظرًا لتحقيق أسهم البورصة بشركات التواصل الاجتماعي خسائر كبيرة وعلى رأسها "تويتر" و"فيس بوك" نتيجة إغلاق حساب "ترامب" وما أثير حول الواتس آب.



وتابع خبير أمن المعلومات، أن التذمر من هذه التحديثات كان على مستوى العالم أجمع وليس في مصر فقط، وإقدام العديد من المستخدمين على حذف الواتس آب، مشددًا على أن عدد كبير من المستخدمين اتجه لاستخدام تطبيقات أخرى مثل التيلجرام وسيجنل، لافتًا إلى أن هناك انسحاب لملايين المستخدمين لتطبيق "الواتس آب".