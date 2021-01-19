تعرف علي نتائج أندية أسيوط في كأس مصر

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أسفرت نتائج مواجهات ممثلي أسيوط في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر عن فوز

نادي بترول أسيوط علي شقيقه نادي أسمنت أسيوط بثلاثية نظيفة في المباراة التي شهدها ملعب نادي أسمنت أسيوط .



وخسرنادي ديروط امام نادي القوصية بركلات الترجيح 5/4

بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

في المباراةالتي أقيمت بينهما علي ملعب نادي ديروط.



وفجر نادي أبو تيج أحدأنديةالقسم الثالث مفاجأة كبري وأطاح بنادي الفيوم من المسابقة بعد التغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي استضافها ملعب نادي ابوتيج.



ليصعد نادي ابوتيج برفقة نادي بترول أسيوط ونادي القوصية الي الدور التمهيدي الثالث من المسابقة