تعرف علي نتائج أندية أسيوط في كأس مصر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار

أسفرت نتائج مواجهات ممثلي أسيوط في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر عن فوز
نادي بترول أسيوط علي شقيقه نادي أسمنت أسيوط بثلاثية نظيفة في المباراة التي شهدها ملعب نادي أسمنت أسيوط .

وخسرنادي ديروط امام نادي القوصية بركلات الترجيح 5/4
بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.
في المباراةالتي أقيمت بينهما علي ملعب نادي ديروط.

وفجر نادي أبو تيج أحدأنديةالقسم الثالث مفاجأة كبري وأطاح بنادي الفيوم من المسابقة بعد التغلب عليه بهدف نظيف في المباراة التي استضافها ملعب نادي ابوتيج.

ليصعد نادي ابوتيج برفقة نادي بترول أسيوط ونادي القوصية الي الدور التمهيدي الثالث من المسابقة

أخبار تهمك

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أفشة.. وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

04:28 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»