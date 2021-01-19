المريخ يقصي كهرباء الإسماعيلية من الكأس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي


نجح فريق المريخ البورسعيدي في اقصاء فريق كهرباء الإسماعيلية من بطولة كأس مصر ، بعد الفوز بركلات الترجيح 2 /1 ، في اللقاء الذي جمع بينهما في بورسعيد ، ضمن لقاءات الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكأس .

فرض الكهرباء سيطرته على المباراة ، وأحرز اللاعب أحمد بكر هدف التقدم الإسمعلاوي ، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد للكهرباء .

وفي الشوط الثاني حاول الفريقين تعديل النتيجة ما بين إحراز هدف لتعزيز الفوز من جانب الكهرباء أو هدف التعادل من جانب المريخ حتى نجح لاعب المريخ عبد الله النادي في إدراك هدف التعادل للمريخ قبل النهاية ، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

ولعب الفريقين ركلات جزاء ترجيحية أهدرت معظمها ، وانتهت بفوز المريخ بثنائية مقابل هدف ، ليستمر في بطولة الكأس ، بينما خرج الكهرباء من البطولة .

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من : محمد غازي حكم ساحة و عمرو جمعة مساعد أول و أحمد حبيب مساعد ثاني و كريم طلعت رابع .

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