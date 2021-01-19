تورينو يُعلن عن اسم مدربه الجديد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن تورينو الثلاثاء بشكل رسمي تعاقده مع دافيدي نيكولا للإشراف على الفريق خلفاً لماركو جامباولو الذي أقيل منصبه في الأمس.

وكان التعاقد مع ابن الـ47 متوقعاً بعدما أفادت وسائل الإعلام المحلية أنّه كان حاضراً في تمارين الفريق بعد ظهر الإثنين، ليعود بذلك إلى النادي الذي دافع عن ألوانه كلاعب موسم 2005-2006 حين كان تورينو في الدرجة الثانية، وساهم بهدفه في الملحق الفاصل بعودته إلى دوري الأضواء.

وفي بيانه عن التعاقد مع نيكولا، عاد تورينو إلى ما حققه لاعبه السابق: "من أداء لا ينسى مع كروتوني خلال موسم 2016 - 2017، حيث حق إنجازاً مذهلاً بقيادته إلى حصد 20  نقطة في المراحل التسع الأخيرة ما سمح لنادي كالابريا بالبقاء في دوري النخبة".

وسيكون نيكولا الذي بدأ مهامه التدريبية عام 2010 وأشرف منذ حينها على باري وكروتوني وأودينيزي وجنوى الذي أقاله من منصبه الصيف الماضي بعد ثمانية أشهر فقط على تعيينه، أمام مهمة تكرار ما حققه في موسم 2016 - 2017 لأن تورينو متواجد حالياً في منطقة الخطر.

واتخذ النادي الإثنين قرار التخلي عن جامباولو بعد التعادل في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم مع سبيتسيا صفر-صفر في الدوري الإيطالي، ما أبقاه مهدداً بالهبوط في المركز الثامن عشر.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

خاص- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أفشة.. وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 5 ساعات

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

04:28 م

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»