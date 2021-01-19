اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
منى صموئيل



قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الإثنين، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا على أن جميعهم بحالة صحية جيدة.


يأتي ذلك في إطار العمل بخطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من شهر يناير الجاري، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة اليد.



وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 80 فردًا من المشاركين في البطولة وأعضاء اللجان المنظمة وذلك من خلال 8 سيارات قوافل طبية متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 67 من المشاركين في البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، وذلك من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية (ضغط، سكر) وأدوية طواريء، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.


وأشار المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أنه تم إجراء 1655 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية.


وتابع أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة الدكتور علاء عيد، وعضوية كل من الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، تتابع عن كثب تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة من خلال انعقاد غرفة الأزمات الوقائية على مدار ال 24 ساعة، للوقوف على أي احتياجات طبية أو لوجيستية وتوفيرها على الفور، لتقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين في البطولة.


وذكر أن الدكتور علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبي للبطولة، شدد على فريق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، بالمرور الدوري على فنادق إقامة الوفود المشاركة في البطولة، وسحب عينات من الأغذية، والأطعمة المحفوظة بالثلاحات ومياه الشرب، التي يتم تقديمها للوفود للتحليل بالمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة.

وفيما يخص نشر الوعي خلال فعاليات المباريات لفت "مجاهد"، إلى أنه يتم تقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين في البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب التي تضم فرق من المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان.
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة
اللجنة الطبية لكرة اليد: تقديم الخدمة لـ 147 فردًا من الوفود المشاركة

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