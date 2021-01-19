خروج الاعلاميين والشرقية والفيوم وتأهل العبور وجولدي في الكأس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

أسفرت نتائج الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر عن فوز فريق رأس البر على فريق نجمه سيناء بهدفين مقابل هدف.

وفوز فريق طهطا على فريق رأس غارب بهدفين مقابل هدف، وتغلب كيما أسوان على مركز شباب الزهراء بثلاثة أهداف نظيفة.

وفاز فريق الأوليمبى مع فريق المصري بالسلوم بثلاثة أهداف مقابل بهدفين، والدخان على فريق المرج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما  شهدت باقي المواجهات فوز فيق  مستقبل وطن على فريق 6 أكتوبر بهدفين نظيفين .

وتغلب فريق كهرباء طلخا مع فريق كوم حماده بخمسة أهداف مقابل أربعة بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

وتخطى فريق كهرباء الاسماعيليه عقبة فريق المريخ بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

وفاز منشيه الشهداء على فريق الشرقية الزقازيق بخمسة أهداف مقابل أربعة بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

وخسر منوف من جولدى بهدفين نظيفين، وفز فريق الالومنيوم على فريق اهلى المنشاه بهدفين نظيفين.

فوز فريق المراغه على فريق المدينة المنورة بثلاثة أهداف مقابل هدفين  بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

فوز فريق سوهاج مع فريق قنا بثلاثة أهداف نظيفة.

فوز فريق تليفونات بني سويف على فريق بنى سويف بهدف دون رد.

فوز فريق المنيا على فريق أخميم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز فريق القوصية على فريق ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدفين بهدفين بضربات الترجيح بعد التعادل بهدفين
لكل منهما.

فوزفريق لاڤيينا إف سي على فريق الواسطى بهدف نظيف.
فوز فريق أبو تيج على فريق الفيوم بهدف نظيف.

فوز فريق بترول اسيوط على فريق أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف نظيفة.

فوز فريق العبور على فريق الاتصالات بهدف نظيف.

تغلب فريق القومي على فريق المحامين بخماسية نظيفة.

فوز فريق حدائق الاهرام على فريق الإعلاميين بضربات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

وتم إلغاء مباراة مركز شباب سيدي غارب مع فريق بلطيم لعدم  حضور الأمن.

وفاز توت عنخ امون بركلات الترجيح على ناصر الفكرية عقب تعادلهما بهدف لمثله.



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