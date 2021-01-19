نجم الزمالك يحدد شرطا صعبا للرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي

حدد كريم بامبو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك شروطه من أجل الموافقة على عرض البنك الأهلي والرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري.





اشترط كريم بامبو جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على باقى مستحقاته المالية المتأخرة، للموافقة على عرض البنك الأهلي للرحيل إليه على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.





و طلب بامبو من إدارة الزمالك الحصول على باقى مستحقاته المتأخرة، والتى تصل لنسبة 25% من إجمالى عقده مع القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن كريم بامبو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لم يحصل على أية فرص حقيقية لإثبات ذاته مع القلعة البيضاء في ظل قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.