حمدي الميرغني لـ أشرف ذكي: "كنت ومازالت فخر لكل فنان ودرع حماية للفن المصري"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك الفنان ونجم مسرح مصر حمدي الميرغني جمهوره ومحبيه بصورة للفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


ووجه حمدي رسالة له ملئية بالحب وعلق قائلاً:" كنت ومازالت فخر لكل فنان ودرع حماية وأمان للفن المصري ..شكراً من قلبي للدكتور النقيب أشرف ذكي علي كل ماقدمته وماتقدمه من أجل خدمة الفن والفنانين".


ورد أشرف ذكي على تلك الكلمات وكتب : حبيبي اشكرك جداً. 


يشار أن أشرف ذكي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية" والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة عدد من النجوم منهم هبة مجدي وأيتن عامر وياسمين صبري وآخرين. 


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

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