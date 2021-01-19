وكيل خطة البرلمان يطالب "هيكل" برد جميع المبالغ المالية نظير رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، نظرًا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور والتي تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

وأكد "سالم" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه بصفته نائبًا عن الشعب وحارس أمواله، يطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورًا لخزينة الدولة، مضيفًا أن الوزير استهل كلمته بأن هناك خلطًا لدى الكثير بين اختصاصات وزارة الإعلام والتي تنظمها المواد من 65 حتى 72 من الدستور، والمواد من 211 حتى 213، وذلك فيه خطأ كبير لأن المواد المذكورة تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتى 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف أن الوزير ينسب لنفسه على غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، متسائلًا عن صرف مبلغ 8.5 مليون جنيه في شراء أصول خلال 6 أشهر، وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها.

واختتم وكيل خطة البرلمان، كلمته بأنه في ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء على الدولة في ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين، وفي ضوء ما تنادي به دائمًا لجنة الخطة والموازنة بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء مالية فأنا أطالب بإلغاء هذة الوزارة لعدم جدواها.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارته أمام المجلس.

أخبار تهمك

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ أقل من ساعة

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أفشة.. وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

04:28 م

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»