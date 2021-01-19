استشاري جلدية يوضح أسباب تساقط شعر مصابي كورونا (فيديو)

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:57 م
رقية جمال
كشف الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، عن أهم أسباب تساقط الشعر لدى مصابي فيروس كورونا.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 أسباب لتساقط شعر مصابي كورونا تتمثل في ارتفاع درجات حرارة الجسم، والدواء الذي يتناوله المريض، والضغط النفسي على المريض بسبب الإصابة.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أنه بمجرد تماثل الشخص للشفاء سيعود الشعر لطبيعته.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 498 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 123491 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 878 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 55 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 157275 حالة من ضمنهم 123491 حالة تم شفاؤها، و8638 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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