فصل الكهرباء عن مغذي "أبوسليم" للصيانة الدورية ببني سويف.. غدًا

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر فصل التيار عن مغذي قرية "أبو سليم" التابعة لمركز بني سويف، إعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الأربعاء " 20 يناير الجاري" وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن قطاع الكهرباء يتقدم بالإعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير إحتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.



