فصل الكهرباء عن مغذي "أبوسليم" للصيانة الدورية ببني سويف.. غدًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر فصل التيار عن مغذي قرية "أبو سليم" التابعة لمركز بني سويف، إعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 1 ظهر غد الأربعاء " 20 يناير الجاري" وذلك لعمل صيانة على المُغذًي.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن قطاع الكهرباء يتقدم بالإعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير إحتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أفشة.. وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:59 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

باتشيكو يطالب الزمالك بسرعة حسم صفقة القناص

04:30 م

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

11:50 ص

عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح

04:28 م

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»