توزيع 1200 بطاينة على عمال جامعة بني سويف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
وزعت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن 1200 بطانية على محدودي الدخل من عمال الخدمات المعاونة وعمال مشروع النظافة التابعين لمحافظة بنى سويف ويعملوا داخل الجامعة والمستشفى الجامعي. وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بمحدودي الدخل والتخفيف عنهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأفاد رئيس الجامعة، أن الهدف من المبادرة مراعاة البعد الإنساني والتخفيف على غير القادرين من خلال توفير المساعدات لهم في المناسبات المختلفة ومنها موسم الشتاء.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المنظومة الإدارية جزء لا يتجزأ من أعمدة الجامعة ولا يمكن إغفالها أو الاستغناء عنها وأن تلك المبادرة خطوة بسيطة لتحقيق الانتماء والولاء فالجامعة ليست مقرا للعمل فقط بل كيان يحتوي الجميع.

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