وقف حركة الملاحة بموانئ الإسكندرية والدخيلة والبرلس لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، أن هناك انخفاض فى درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مستوى المحافظة أدت الى تجمعات مياه وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وكشف التقرير الذى تلقى نسخة منه اليوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.
 
كما أوضح التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة لم ترتق الى تجمعات مياه وجارى العمل على تمشيطها ورفع اى تراكمات مياه بالشوارع، كما تساقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على محافظات دمياط والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ فى الأجهزة التنفيذية فى المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات.

وأكد شعراوى أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار"، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

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